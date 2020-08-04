Во вторник утром, 4 августа, в Запорожье на территории римо-католического храма неизвестная женщина облила себя горючей жидкостью и подожгла, в результате чего она сгорела заживо.

Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает телеканал ТСН.

"В Вознесеновский ОП поступило сообщение о том, что во дворе возле римо-католического храма, который по улице Заводской, женщина облила себя горючей жидкостью и подожгла", - говорится в сообщении полиции.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел сегодня, 4 августа, в 04:05 утра. В настоящее время личность погибшей устанавливают. "Личность погибшей устанавливается и обстоятельства происшествия тоже. Известно, что женщина была на территории храма одна, облила себя легко горючим веществом и подожгла", - добавили в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Они выясняют, что побудило женщину совершить самоубийство.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на пожаре в многоэтажке заживо сгорела женщина. Она вышла на балкон, пока не прибыли спасатели, но, приехав, они не могли ее спасти. Также мы писали, что под Житомиром пожилая пара сгорела заживо, сжигая сухостой у двора.