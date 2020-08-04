Владелец пляжа Momo в Турции Бурак Бешер, на котором была избита украинская топ-модель Дарья Кирилюк, обвинил девушку в клевете.

Об этом пишет издание "Haberler".

По словам Бешера, охранники не участвовали в конфликте. Он отметил, чт драка произошла между двумя компаниями, но гостей и охранников среди них не было. Также мужчина заявил, что будет защищаться в суде. "Мы будем использовать средства правовой защиты", – подытожил бизнесмен.

Напомним, сегодня стало известно, что известная украинская топ-моделью Дарья Кирилюк и ее друзья были жестоко избиты охраной отеля на одном из пляжей Турции. Пострадали четыре девушки и парни. Девушка заявила, что они предоставили полиции подробные отчеты.

Ранее мы писали, что в ночь на 1 августа в поезде Киев-Мариуполь уголовник пытался изнасиловать женщину. Его задержали. А "Укрзализныця пообещала уволить сотрудников".