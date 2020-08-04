В здании Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) выделена отдельная комната для представителей общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК, руководитель - Вииталй Шабунин). Оттуда, с нарушением уголовного процессуального кодекса, ведется трансляция заседаний суда в социальные сети без согласия сторон производства и необходимого постановления ВАКС. При этом журналистам в таких условиях работы суд отказывает.

Об этом во вторник, 4 августа, информирует DSNews.

Так, в понедельник, 3 августа, журналисты издания приехали в Апелляционную палату суда, где судьи из "тройки Сытника" - Виктор Панкулич, Сергей Боднар и Игорь Панаид, должны были рассматривать одно из дел. Именно эти судьи были задействованы в рассмотрении дела владельца "Укрлендфарминга" Олега Бахматюка, когда сотрудники ЦПК опубликовали решение коллегии в момент его оглашения, находясь в "тайной комнате".

Имея при себе все необходимые редакционные документы, а также ходатайство о разрешении на фото-и видеосъемку заседания, корреспонденты попыталась попасть на него в обычном порядке. Однако журналисты не только не получили отдельной комнаты, как ЦПК, и не смогли следить за ходом заседания, но и не были допущены в помещение суда под предлогом мер по предотвращению распространения коронавируса.



Заведующий сектором взаимодействия со СМИ Апелляционной палаты ВАКС Вадим Клищенко также отказал журналистам не только в том, чтобы наблюдать за ходом дела из отдельной комнаты, но и вовсе отказал в доступе к суду, якобы по причине наличия коронавирусной болезни у судей.

Видео: YouTube/ ДС

В то же время присутствие "Центра противодействия коррупции" в здании и возможность вести трансляцию на заседании на прошлой неделе Клищенко объяснил требованиями статьи 27 УПК Украины, которая говорит об обратном: "Проведение в зале судебного заседания фотосъемки, видеозаписи, трансляции судебного заседания по радио и телевидению, а также проведение звукозаписи с применением стационарной аппаратуры допускаются на основании постановления суда, которое принимается с учетом мнения сторон и возможности проведения таких действий без вреда для судебного разбирательства". Стоит отметить, что такого постановления во время упомянутого процесса не было и мнением сторон о возможности проведения таких действий судьи не интересовались. Также сотрудник суда не заявил о необходимости согласия сторон как на съемку, так и на трансляцию заседания.

Отказ же в праве журналистам на отдельную комнату, доступ к просмотру заседания суда и его трансляцию при аналогичных обстоятельствах Клищенко пояснил коронавирусной болезнью неназванного сотрудника суда, из-закоторой вольнослушателей якобы с прошлой недели не допускают в помещение Апелляционной палаты ВАКС. В ответ на замечание журналистов о том, что соответствующей информации нет на официальном сайте суда, сотрудникам издания предложили ознакомиться с объявлением, размещенном в самом помещении суда. При этом никакой даты на этом объявлении нет.

Видео: YouTube/ ДС

Более того, журналисты опросили четырех адвокатов, на днях присутствовавших на других заседаниях ВАКС с участием этой же тройки судей, и выяснила, что они не были уведомлены о якобы коронавирусной болезни у одного из судей. Также в помещении суда каждый день находятся работники САП, однако, по информации источников, им также не сообщили о болезни судьи, с которым они контактировали, для них не проводили никаких тестирований и им никак не ограничивали доступ в ВАКС. Также завсектором по работе со СМИ ВАКС сообщил, что заседание суда не состоится из-за болезни судьи. Однако в расписании работы Апелляционной палаты ВАКС на следующий день запланированы два дела, которые рассматривает эта же "тройка Сытника".

Таким образом, ВАКС либо грубо нарушает карантинные ограничения, либо сотрудники суда наградили ЦПК привилегией наблюдать за заседаниями из отдельной комнаты в обход законодательства.

Видео: YouTube/ ДС

Напомним, в среду, 29 июля, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) удовлетворила жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и отменила решение Печерского районного суда о закрытии уголовного дела в отношении Олега Бахматюка.

В свою очередь сам Бахматюк призвал главу Офиса Генпрокурора Ирину Венедиктову не слушать указаний главы НАБУ Артема Сытника по поводу его дела.