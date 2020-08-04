Глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что, по его мнению, 2014-2020 годы - это период упущенных возможностей, а не реформ. По его мнению, "остатки" бывшего правления НБУ должны уволится.

Об этом Данилишин написал в комментарии к статье доктора экономических наук Татьяны Унковской, обнародованном в Facebook.

"Миф реформаторов, который создало для себя прежнее правление (бывшее правления НБУ - Ред.), должен развеяться, как и миф о другой стране после 2014 года. Это период упущенных возможностей", - заявил Данилишин.

Глава совета НБУ заявил, что вместо стимулирования бизнеса в указанный период времени стимулировался уровень олигархизации экономики. А в итоге, отмечает Данилишин, произошла потеря институциональной способности управления и кадрового резерва из-за "постоянной травли местных управленческих кадров" и "привлечение всякого рода советников, консультантов, министров - гастролеров, которые за последние годы нанесли вреда больше, чем все коррупционеры вместе взятые".

"Страну накрывает призрак "говорящих соросят", которые понятия не имеют о чем говорят, но активно пропагандируют какие-то фразы, которые дальше заводят в тупик", - написал Богдан Данилишин.

Он также раскритиковал правление НБУ за значительный процентный доход, который получали банки по депозитным сертификатам.

"С этим надо заканчивать. Надо, чтобы остатки бывшего правления НБУ поняли, что их "реформ" уже достаточно, есть кому уже их осуществлять в лице нового главы НБУ, который должен сформировать свою новую команду", - заявил глава совета НБУ.

Напомним, в конце июля Зеленский представил нового главу НБУ Шевченко и поставил перед ним задачу бороться с коронакризисом.

Также мы писали, что новый глава НБУ ушел от прямого ответа на вопрос, будет ли он менять правление регулятора.