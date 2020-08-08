Предлагаем гороскоп на 8 августа 2020 года. Это 19-й день убывающей Луны в знаке Овен. Достаточно нестабильный день, когда лучше не посещать людных мест, посвятить время избавлению от гордыни, зависти и иллюзий. Неблагоприятный период для свадеб и партнерских соглашений.

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Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овны смогут получить ответы на вопросы, которые беспокоили их раньше. Тем более, что рядом с вами есть люди, с которыми вы можете все обсудить.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы могут обидеть окружающих своей подозрительностью, желанием уточнять информацию и задавать собеседникам уточняющие вопросы. Не беспокойтесь, зато вы не станете жертвой чьих-то игр.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Эти лунные сутки будут беспокойными для Близнецов. Не стоит ожидать слишком большой прибыли, однако от выгодных предложений лучше не отказываться. Они будут поступать.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня вы не сможете довести начатое дело до конца из-за разногласий с родственниками. Делайте так, как считаете нужным, но не переходите на личности, чтобы не обидеть близких.

Лев (23.07 - 23.08)

В начале дня лучше не рисковать, чтобы планы не обернулись большими финансовыми потерями. В целом день пройдет благоприятно. Вы позволите себе приобрести вещи, о которых давно мечтали.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам сегодня удастся распознать недоброжелателей и обезоружить врагов. Благодаря сильным взаимным чувствам вы справитесь с любыми трудностями.

Весы (24.09 - 23.10)

Сосредоточьтесь на срочных делах, которые могут потребовать от вас отказаться от отдыха. Приложив совсем немного усилий, вы получите результат, о котором не могли и мечтать.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодняшний день подходит для делового общения и новых знакомств. Будьте искренними в общении и откровенно делитесь выводами. Вы можете найти ответы на два главных вопроса - куда двигаться и кого взять с собой.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня дел может оказаться больше, чем обычно, но вы сможете довести все задуманное до логичного конца. День обещает новые знакомства и встречи с интересными людьми.

Козерог (22.12 - 20.01)

Чтобы добиться успеха Козерогам необходимо проявить настойчивость. Также полезным может стать и чужой опыт взаимоотношений - обсудите проблему с другом, которому можете доверять.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня Водолеям крайне нежелательно заниматься изнурительными тренировками, физический труд лучше отложить на несколько дней, чтобы избежать травм.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Не торопитесь отвечать на предложения, какими бы заманчивыми они не казались вам. Пусть осторожность станет вашим кредо дня. Изучите ситуацию и все хорошенько обдумайте.