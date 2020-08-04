В "красной зоне" поезда будут делать остановки только, чтобы высадить пассажиров.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире "Громадського радио".

"Мне кажется надо было заранее сообщить людям, как будет курсировать поезд. Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась, понятно, что высадку сделать - это не проблема. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет", - сказал Криклий.

Напомним, ранее Минздрав включил в "красную зону" три региона - Тернополь, Луцк и Кицманский район Черновицкой области.

Как сообщалось, "Укрзализныця" закрыла продажу билетов до Луцка и Тернополя, которые вошли в "красную" коронавирусную зону.

После этого в пассажирском поезде сообщением Киев - Тернополь пассажиры устроили бунт, чтобы машинист сделал остановку в Тернополе. В поезде ехали 85 жителей областного центра, среди которых родители с детьми, больными ДЦП.