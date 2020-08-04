В сентябре в Киеве может заработать социальное такси для детей с инвалидностью ("Инватакси"). Это станет пилотным проектом и обеспечит нужды 170 детей с инвалидностью.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

По словам замглавы КГГА Марины Хонды, в случае подтверждения эффективности услуги, "Инватакси" станет доступно для всех киевлян с инвалидностью, которые не могут передвигаться самостоятельно.

"Около 8 тысяч человек с инвалидностью нуждаются в специализированных транспортных перевозках. "Инватакси" увеличит количество транспортных средств и позволит осуществлять больше перевозок и полностью покрыть потребность", - заявила Марина Хонда.

Уточняется, что такая услуга упростит для родителей и их детей доступ к необходимым услугам.

По словам Марины Хонды, потребность в перевозке людей с инвалидностью растет ежегодно. Так, в 2018 году было совершено 19364 перевозки для 764 человек, в 2019 году - 20152 перевозки для 801 человека. За первый квартал 2020 года - почти 8000 перевозок для 410 человек.

Ранее "Страна" писала о ттом, что полиция оштрафовала таксиста, развернувшегося сразу через три полосы у моста Патона в Киеве.

Также мы сообщали, что в Киеве конфликт пассажира с таксистом закончился стрельбой.