В понедельник, 3 августа, в Закарпатской области утонул в водоеме житель города Мукачево. Он словил на крючок рыбу, после чего она увлекла его за собой на дно водоема.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В Службу спасения в понедельник, 3 августа, в 14:05 поступило сообщение об утоплении рыбака в озере вблизи села Горбок Иршавского района Закарпатской области", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что по словам очевидцев мужчина ловил рыбу один. "На крючок попала большая рыбина, которая увлекла рыбака за собой в воду. Он потерял равновесие и утонул, поскольку глубина водоема в этом месте составляла четыре метра", - добавили в сообщении.

Для поисковых работ тела мужчины к месту происшествия прибыло Хустское водолазно-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Водолазы прочесали дно и через два часа после сообщения нашли тело утопленика. Им оказался житель города Мукачево. Его изъяли из воды и передали представителям правоохранительных органов.

Ранее мы сообщали, что, по данным ГСЧС Украины, с начала года в Украине утонули почти 800 человек. Согласно статистике, утверждают спасатели, граждане пренебрегали правилами безопасности, из-за чего ставили свою жизнь под угрозу.

Также мы писали, что всего в течение июля в украинских водоемах утонули 180 человек, из которых более 70 детей.