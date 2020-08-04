Во вторник, 4 августа, Печерский суд Киева избирает меру пресечения 32-летнему гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который вчера захватил заложников в банке в БЦ "Леонардо".

Около 12 дня он вошел в отделение Universal Bank и заявил, что у него в рюкзаке бомба. Он потребовал, чтобы ему дали возможность выйти в прямой эфир телеканалов. Он согласился, чтобы сотрудники банка покинули помещение. С ним осталась руководитель отделения.

Он вышел на некоторое время в эфиры вовремя интервью, где под видом журналистки с ним беседовала сотрудница полиции. Во время беседы он заявлял, что всех президентов нужно уволить, а во главе управления миром поставить одного человека - его. Позже выяснилось, что у него с детства были психологические проблемы.

Около 15 вовремя спецоперации Каримов был обезврежен. Взрывчатка не была обнаружена.

Каримову вручили подозрение по (ч. 1. ст 258.) Террористический акт. Прокуратура Киева будет ходатайствовать о содержании под стражей Каримова.

Из-за карантинных ограничений заседание пройдет в закрытом режиме. При этом доступна видео трансляция.

"Страна" следит за заседанием онлайн. Материал обновляется.

17:23 Пресс-служба Печерского суда сообщила, что заседание еще не началось. Причину не уточнили

15:50 После заседания к журналистам выйдет прокурор

15:35 27 июля Печерский суд сообщил,что переходит на карантинный режим работы. поскольку у его сотрудников обнаружен коронавирус

15:10 Под судом большое скопление журналистов.