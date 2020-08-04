Суд изменил меру пресечения совладельцу отеля "Токио Стар" Сергею Дурачу, который подозревается в нарушении требований пожарной безопасности, что привело к гибели 9 человек, на круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает "Суспильне" во вторник, 4 августа.

Так, суд решил, что мужчина должен являться к следователю по каждому его вызову, а также не покидать место проживания без разрешения следователя, прокурора или суда. Кроме того, Дурача обязали носить электронный браслет.

Как сообщалось, 16 июля совладелец остиницы "Токио Стар" Сергей Дурач был задержан в одесском аэропорту по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности. До этого он скрывался от следствия почти год. Уже на следующий день ему избрали меру пресечения. До 4 августа мужчина находился под стражей под стражей без права внесения залога.

Напомним, в ночь на 17 августа в отеле "Токио Стар" в Одессе произошел пожар. Возгорание привело к гибели девяти человек, включая одного ребенка. Еще десять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. По предварительным выводам, причиной смерти стало отравление угарным газом. Тела погибших были обнаружены вблизи прачечной.

В конце июня этого года суд Одессы не продлил меру пресечения в виде домашнего ареста совладельцу сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадиму Черному.