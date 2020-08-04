Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе предвыборного послания народу и парламенту назвал оппозицию "тремя несчастными девочками".

Его обращение транслировал телеканал "РБК" во вторник, 4 августа.

"Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Ну, что вы творите? Нашли этих трех несчастных девчонок. Они же не понимают, что они читают, что вы им пишете", - заявил беларуский лидер.

Стоит отметить, что речь идет о кандидатке в президенты республики Светлане Тихановской, а также Марии Колесниковой и Веронике Цепкало, которые представляют штабы других политиков, которых не допустили к выборам.

"Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит", - заявил Лукашенко.

По его словам, на "крепком монолитном" белорусском обществе "решили отработать "цветные революции" с учетом новых информационных технологий", однако этого сделать не удастся.

Видео: YouTube/ РБК

Напомним, в ходе сегодняшнего обращения Лукашенко заявил, что наша планета постепенно, но уверенно катится в пропасть.

Кроме того, президент Беларуси обвинил Россию в том, что она променяла братские отношения на партнерские.