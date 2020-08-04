Лукашенко назвал беларускую оппозицию "тремя несчастными девочками"
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе предвыборного послания народу и парламенту назвал оппозицию "тремя несчастными девочками".
Его обращение транслировал телеканал "РБК" во вторник, 4 августа.
"Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Ну, что вы творите? Нашли этих трех несчастных девчонок. Они же не понимают, что они читают, что вы им пишете", - заявил беларуский лидер.
Стоит отметить, что речь идет о кандидатке в президенты республики Светлане Тихановской, а также Марии Колесниковой и Веронике Цепкало, которые представляют штабы других политиков, которых не допустили к выборам.
"Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит", - заявил Лукашенко.
По его словам, на "крепком монолитном" белорусском обществе "решили отработать "цветные революции" с учетом новых информационных технологий", однако этого сделать не удастся.
Видео: YouTube/ РБК
Напомним, в ходе сегодняшнего обращения Лукашенко заявил, что наша планета постепенно, но уверенно катится в пропасть.
Кроме того, президент Беларуси обвинил Россию в том, что она променяла братские отношения на партнерские.