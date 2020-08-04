По данным наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в июле определились новые климатические нормы температуры воздуха и осадков в Киеве.

Об этом сообщает "Интерфакс" во вторник, 4 августа.

"Их новые значения следующие: температура воздуха +21,3°С (было +19,3°С), осадки 68 мм (было 88 мм)", - говорится в сообщении.

Так, новые климатические нормы для столицы были определены "в связи с окончанием IV климатического периода (1991-2020)".

Напомним, по данным наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура в июле 2020 года в Киеве составила +21,9 градусов, что на 2,6 градусов выше климатической нормы.

Также мы сообщали, что жара в Киеве побила два вечных рекорда, превысив климатическую норму на 9 градусов.