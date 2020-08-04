Сотрудники "Укрзализныци" смогут пользоваться газовыми баллончиками для самозащиты.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает "Громадське".

"Что касается спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики, рассматривался такой вариант как шокеры, он обсуждался достаточно активно, но не могут работники Укрзализныци ими пользоваться, потому что такие спецсредства разрешены только полицейским, а использовать газовый баллончик это лучше, чем не использовать ничего вообще" , - заявил министр.

Напомним, в ночь на 1 августа в поезде Киев-Мариуполь преступник избил и хотел изнасиловать телеведущую телеканал "Интер" Анастасию Луговую при ее сыне. Преступник был задержан в тот же день, ему готовят сообщение о подозрении.

Как сообщалось, после происшествия "Укрзализныця" захотела вернуть полицейское сопровождения в поездах дальнего следования. В компании попросили правоохранителей обеспечить надлежащую охрану.