В ходе послания к народу во вторник, 4 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко несколько раз упоминал Украину, при этом - не в позитивном ключе. В частности, глава государства раскритиковал земельную реформу.

Трансляцию обращения в YouTube вело Общественное телевидение страны.

Так, президент Беларуси заявил, что в стране никогда не прибегнут к приватизации земель сельскохозяйственного назначения, и в качестве негативного примера привел Украину.

"Мы будем использовать разные варианты, но никогда не пойдем на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения. В этом просто нет никакой необходимости. Любому желающему предлагается аренда. Иди, работай. А резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам за бесценок никто не даст. Посмотрите на Украину с их земельным законом. Зачем нам повторять чужие ошибки, порождать нелегальный рынок земли и растить криминал?" - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, оппозиционеры предлагают вернуть Конституцию 1994 года, но это невозможно и пойдет на пользу только криминалу и вернет 90-е.

"Вы хотя бы прислушайтесь к этим голосам и объясните людям, что происходит, чтобы потом не жалеть. Преступников выпустим, чиновников посадим и милицию посадим. Военных загоним в 90-е, они боялись тогда - я тоже был военным - стыдно было надеть военную форму и выйти в город-герой Минск. Нам это сегодня предлагают: вывести капиталы в офшоры - показали, как делать - заставить всех платить за медицину и образование, земли сельхоз назначения будут частными, чтобы разрушить трудовые коллективы. А зачем они? Вот и все реформы.Но этого в Беларуси не будет", - сказал Лукашенко.

Кроме того, по словам Лукашенко, в Беларуси дела с демографией идут гораздо лучше, чем в Украине и других соседних государств.

"За 30 лет независимости население соседней Украины сократилось на 20%. Минус 10 млн человек. Литвы - на 25% человек, почти минус миллион, Латвии - на 30%, минус 800 тысяч. У нас население тоже сократилось, но всего лишь на 8%", - сказал Лукашенко .

Кроме того, он упомянул, что Украина получила конфликт на Донбассе. Беларусь, по его словам, - "единственное спокойное звено в центре Евразии".

"Пылающие очаги нестабильности мы вновь наблюдаем в Северной Африке, на Ближнем Востоке. Нагнетаются страсти в отношении Ирана, Венесуэлы, Сирии, иных стран, позволяющих себе независимую, свободолюбивую политику. Да и на постсоветском пространстве десятилетиями не можем разрешить массу застаревших конфликтов: Приднестровье, кавказский клубок противоречий, армяно-азербайджанский конфликт. Более того, получили еще и Украину", - сказал Лукашенко.

По его словам, протесты и призывы его оппонентов к выражению своей позиции могут "разорвать на части страну".

"Тем, кто хочет другого президента: идите не на площадь, идите на избирательный участок и голосуйте. Но не забывайте, что президент - глава государства, который по Конституции олицетворяет единство нации и является лицом страны, вашим лицом. А те, кто уже на стадии электоральной кампании делает ставку на протестные настроения, делит народ на своих и чужих - разорвут сначала общество, а потом страну на части. Так было всегда - посмотрите вокруг", - заявил Лукашенко.

Напомним, также мы писали, что Лукашенко в ходе послания к народу заявил, что мир катится в пропасть.

Кроме того, сообщалось, что Лукашенко объявил, что Беларусь не дружит с кем-то против кого-то.