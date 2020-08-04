Беларусь уже активно готовится к тому, что будет в стране после 9 августа, финального дня голосования на выборах президента (досрочное голосование началось в стране сегодня 4 августа - Ред.).

Представитель Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик заявила, что 11 августа, на севере страны, в Витебской области, на границе с Россией начнутся крупные плановые военные сборы.

Об этом передает "РИА Новости"

"Подготовка военнообученного резерва на военных сборах - это процесс, который в Вооруженных силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года", - заявила Наталья Гаврусик.

Она так же объяснила, что получение повестки необязательно означает непосредственно призыв на сборы: актуализация документов, данных военнообязанных, предписаний о мобилизации - обычная работа военкоматов. Тем, кто получил повестки, необходимо явиться в пункты сбора на следующий день после голосования на президентских выборах в Беларуси, 10 августа.

Напомним, что президент Александр Лукашенко выступая 4 августа с посланием к народу и парламенту заявил, что у РФ не осталось союзников, кроме Беларуси.