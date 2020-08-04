Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко претендовала на то, чтобы возглавить украинскую делегацию ТКГ вместо выбывшего из нее экс-президента Леонида Кучмы. С такой просьбой Тимошенко две недели назад обратилась к главе Офиса президента Андрею Ермаку. Об этом на своей странице в соцсети написал член делегации Сергей Гармаш, ссылаясь на слова самого Ермака.

"Ермак рассказал, как две недели назад к нему приходила Юлия Владимировна. С предложением сделать ее главой делегации вместо Кучмы. Сказала, что у нее есть план и она подключит все свои дипломатические связи, и в России и на Западе. А потом пропала, так плана и не представив… Зато сегодня Юлия Тимошенко инициировала создание специальной парламентской миссии по восстановлению мира в Украине и возвращению временно оккупированных территорий. Похоже тема "установления мира" после 8 дней без жертв на фронте становится мейнстримом…" - говорится в посте Гармаша.

На озвученный Гармашем инсайд отреагировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Информация интересная. Но вот насколько ей можно доверять - вопрос. Буквально на днях Тимошенко обвинила главу Офиса президента в провале переговоров по Донбассу. Поэтому историю с ее якобы желанием возглавить делегацию нужно воспринимать как ответку Ермака за этот наезд", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Ранее "Страна" писала о том, что в ТКГ по Донбассу могут включить первого украинского премьера, 87-летнего Витольда Фокина.

Также мы сообщали, что в украинской делегации ТКГ после назначения Кравчука возможны кадровые изменения.