Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у группы россиян, которых задержали под Минском и подозревают в работе на ЧВК , была задача оставаться в стране и ждать.

Об этом он сказал во время послания белорусскому народу, онлайн-трансляцию которого вело Общественное телевидение страны на YouTube-канале.

Лукашенко, комментируя задержание российских "боевиков" заявил, что "про Африку и Стамбул" - это вранье. "Пока горячей войны нет, не стреляют. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже есть. Брошены миллиардные ресурсы. Они дали показания. Команда была ждать. Билеты на Стамбул - это легенда. Я плохой, может быть, географ, но не понимаю. А чего в Африку лететь через северный полюс? Ведь запросто же можно было из Новороссийска, из Крыма, в конце концов. Махнул - и там, в Стамбуле. Чего через Беларусь? А еще моднее в Ливию или еще куда-то. Не слушайте этого вранья! Это вранье никому не надо. Хочу, чтобы те, кто меня слышат, запомнили: прекратите врать. Вы уже опозорились. Мы родные люди: белорусы, украинцы, русские, поляки, евреи. Мы жили мирно. Не подбрасывайте сюда ядерного оружия, а то до Владивостока будет полыхать!", - сказал он.

Также Лукашенко добавил, что сегодня еще одна группа была заброшена на юг страны. "У нас уборочная кампания, мы должны их по лесам ловить? Мы их отловим", - сказал он.

Напомним, в Беларуси задержали под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании. Позже местные СМИ со ссылкой на правоохранителей заявили, что задержанные наемники были из российской ЧВК "Вагнера".

В свою очередь Россия отрицает все обвинения. Дипломаты заявляют, что это работники охранной компании, которые следовали транзитом через Минск в Стамбул, а оттуда далее в третьи страну для охраны объектов. И не планировали никаких акций в Белоруссии.

2 августа россиянам, которых задержали на территории Беларуси, выбрали меру пресечения. Их взяли под стражу.