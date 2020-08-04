В ходе послания к народу во вторник, 4 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен выстраивать отношения стратегического партнерства и с соседними государствами, и с Западом, и с Китаем. Но Беларусь, по его словам, никогда не дружит с кем-то против кого-то.

Трансляцию послания в YouTube ведет Общественное телевидение страны.

"На геополитическом разломе сегодня находится Беларусь - единственное спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом. Поэтому сегодня наразрыв. И Россия боится нас потерять, потому что кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников, и Запад последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность: последовательную и предсказуемую внешнюю политику", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, отношения стратегического партнерства Минск будет строить и с Западом, и с Китаем, и с Америкой, государствами-соседями, а также странами дальней дуги.

"Мы и дальше будем решать международные проблемы исключительно мирным путем, и если попросят - готовы протянуть руку помощи другим государствам. Мы никому ни на какие проблемы не ввязывались, не навязывались и навязываться не собираемся. Хотите помощь, видите эту помощь от нас - пожалуйста, мы поможем", - заявил президент Беларуси.

Напомним, также в ходе послания к народу Лукашенко заявил, что мир катится в пропасть.

Кроме того, мы сообщали, что Лукашенко завил, что у России не осталось союзников, кроме Беларуси.