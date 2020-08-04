Польша сейчас, как и многие другие европейские страны, переживает вторую волну эпидемии коронавируса. У наших соседей за последнюю неделю отмечен уже четвертый антирекорд по числу новых зараженных.

Об этом свидетельствуют свежие данные Министерства здравоохранения, как передает RMF24.

За последние сутки в стране заболели еще 680 человек. Предыдущий "антирекорд" составлял 658 заражений и был отмечен в эту субботу, 1 августа.

Больше всего новых случаев заражений - в Силезском воеводстве (222), далее следуют Великопольское и Малопольское воеводства с 94 и 88 случаями соответственно. В остальных регионах новых больных - менее 50 человек.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране выросло до 48 149. Из них 1 738 больных умерли, 35 056 пациентов - выздоровели.

Министр здравоохранения Лукаш Шумовский отмечал, что следует ожидать значительного количества заражений и что большая часть из них связаны с шестью очагами.

"Это три шахты и три предприятия, поэтому количество заражений будет расти. Следующие несколько дней будет по 500-600 заражений ежедневно", - сказал он.

Министр добавил, что поскольку новые случаи в основном связаны с отдельными очагами, где целенаправленно тестируют всех контактных лиц - ситуация пока не является тревожной.

"Если бы была ситуация, когда мы сегодня имеем 600 случаев, завтра 800, еще через день - 1000, а через неделю - 2000, тогда был бы повод для серьезного беспокойства", - уверен министр.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным на 4 августа коронавирусом в Украине заразились еще 1 061 человек.