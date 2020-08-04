Сегодня, 4 августа, в Киеве протестующие под стенами Национальной комиссии по регулированию в сфере связи устроили акцию протеста против внедрения 5G интернета в Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал "PavlovskyNews".

Так, протестующие требуют остановить "увеличение электромагнитного излучения на украинцев". Представитель комиссии подошел к активистам, но заявил, что никто не будет общаться с ними сейчас из-за карантина в стране.

Организаторы мероприятия также возмущены официальным ответом комиссии после обращения в Офис президента. По словам активистов, NCCIR не предоставили выводы, что электромагнитное излучение 5G безопасно для людей, животных и имущества.

Недовольные украинцы пришли к зданию Нацкомиссии с плакатами "5G - нет. Убийственное излучение", "Кличко - главный вор киевлян", "Нет 5G на земле и в небе" и другими.

Ранее мы писали, что в разгар карантина многие люди по всему миру поверили в конспирологическую теорию о том, будто связь в формате 5G негативно влияет на здоровье и способствует пандемии коронавируса. В начале апреля в Великобритании уничтожили несколько сотовых вышек с 5G. Возмущенные вышками 5G граждане появились и в Украине.

После чего украинцы опубликовали петиции на сайте президента Украины с требованием запретить внедрение 5G из-за "крайне негативного его влияния на здоровье". Она набрала больше 25 тысяч голосов. Теперь ее обязан рассмотреть Владимир Зеленский.