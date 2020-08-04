Бывший депутат Верховной Рады Давил Жвания, который в 2014 году входил в близкий круг соратников Петра Порошенко, рассказал о том, как экс-президент в обмен на поддержку на выборах организовал сеть иностранных агентов в Украине.

Об этом экс-нардеп заявил в видеообращении, обнародованном в YouTube.

"Почему генпрокурор Венедиктова делает вид, что ничего не происходит, потому что она находится под влиянием иностранных агентов. В Украине у них легально действуют иностранная резидентура. Часть из этих людей все знаю - их теперь называют "соросята", они получают плату за продвижение иностранных интересов под видом грантовой помощи", - рассказал Жвания.

Однако, по его словам, есть и прямые агенты иностранных разведок.

"Эта история тянется с 2014 года, когда Петр Порошенко в обмен на поддержку на выборах подписал договор с дьяволом. Он обязался сделать то, что не делает никто в мире - открыто включить иностранных агентов во власть", - отметил он.

Как сообщил Жвания, главой иностранной резидентуры является бывший премьер-министр и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили, который руководит такими людьми, как генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичюс, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили и другими. По его словам, часть из них уже выполнили свою задачу и отозваны из страны, но некоторые продолжают работать на интересы иностранных спецслужб.

"Даже победа Зеленского не смогла избавить госорганы от иностранной агентуры. Михаил Саакашвили снова занимается здесь тем, что он называет реформами, хотя если внимательно изучить его предложения, то все сводится только к одному - подчинить все в Украине иностранным структурам. При этом самое циничное, что Украина вынуждена сама оплачивать подрывную работу иноагентов. Для этого специально созданы должности, на которых ничего не нужно делать, но где платят огромные деньги: наблюдательные советы "Укрзализныци", набсовет "Нафтогаза", "Укрпочты", там везде сидят иностранцы и их люди, а Украины всем им платит огромные деньги", - сообщил Жвания.

По словам экс-нардепа, именно Порошенко открыл этот "ящик Пандоры" в обмен на поддержку Демпартии США. Однако, как отмечает Жвания, президент Зеленский пока так и не смог прекратить этот позор.

"Порошенко совершил тяжелое преступление - предательство родины. У меня есть информация о том, как и с кем он договаривался о легализации в Украине иностранных агентов, как он давил на людей в Украине, которые выступали против. Я готовы дать показания по этим и другим эпизодам", - заявил Жвания.

В связи с этим он обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой, чтобы она вызвала его на допрос.

Напомним, ранее Жвания рассказал, что источником финансирования захвата власти во время Майдана было в том числе посольство Литвы, а внутренним каналом - "Диамантбанк".

Ранее Жвания рассказал, как передавал 5 млн евро взятки еврочиновнику за поддержку Порошенко на выборах-2014.