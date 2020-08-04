В ходе послания к народу президент Беларуси Александр Лукашенко, который заявил, что переболел коронавирусом на "ногах", сказал, что лучший рецепт борьбы с вирусом - спорт и свежий воздух.

Трансляцию послания в YouTube ведет Общественное телевидение страны.

"Как показала пандемия, в зоне риска люди с ослабленным иммунитетом, поэтому каждому во главу угла надо поставить здоровый образ жизни - правильное питание, свежий воздух и занятие спортом. Свежий воздух и занятие спортом - это вам говорит человек, который сам это прошел. Будете сидеть дома - будете болеть всегда", - сказал Лукашенко.

Напомним, также во время своего послания к народу Александр Лукашенко заявил, что планета медленно, но уверенно катится в пропасть.

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