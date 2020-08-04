После того, как глава Минздрава Максим Степанов пояснил новые правила въезда в страну лиц из стран "красной карантинной зоны", Госпогранслужба Украины так же разъяснила правила въезда и прохождения самоизоляции в период пандемии Covid-19.

Главное требование - въезд в Украину разрешен только лишь при наличии полиса страхования. Об этом сообщает пресс-группа Государственной пограничной службы.

"Итак, согласно требованиям Постановления Кабмина №641 от 22 июля 2020 года Госпогранслужба будет отказывать в пропуске в Украину иностранцам и лицам без гражданства без наличия полиса страхования, покрывающего расходы на лечением Covid-19. Такое требование не касается отдельных категорий иностранцев, которые четко определены Постановлением №641", - уточнили в пресс-группе.

Так же решением правительства определены категории лиц, которые обязательно подлежат самоизоляции - это лица, которые пересекают государственную границу и прибывающие из государств с широким распространением Covid-19 (исключение составляют отдельные категории граждан). Такие путешественники обязаны установить и активировать мобильное приложение "Дій дома", а в случае невозможности его применения - отправиться на обсервацию.

Самоизоляция или обсервация лица в связи с пересечением государственной границы прекращается в случае получения им отрицательного результата ПЦР-теста, который был проведен сразу после пересечения государственной границы или не позднее чем за 48 часов до пересечения.

"В то же время, обращаем особое внимание, что правило прекращения самоизоляции лица не касается порядка пересечения государственной границы. То есть, при пересечении границы активация мобильного приложения "Дій дома" является обязательной, а воспользоваться результатами ПЦР-теста, сделанного, в том числе не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы, с целью прекращения самоизоляции, можно уже после пересечения границы", - уточнили пограничники.

Кроме того, на территории Украины на период действия карантина запрещается пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из них иностранцам и лицам без гражданства без наличия полиса страхования, покрывающего расходы, связанные с лечением Covid-19, и действующего на весь срок пребывания в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным на 4 августа коронавирусом в Украине заразились еще 1 061 человек.