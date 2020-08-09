Сегодня свой профессиональный праздник отмечают инженеры и строители. В День строителя хочется пожелать мастерам своего дела больших и денежных заказов, признания и радости за результат работы.

О празднике

В Украине День строителя отмечают уже 27 лет подряд - праздник выпадает на второе воскресенье августа.

Традиционно к празднику приурочено открытие новых объектов: например, мостов, школ, больниц, жилых домов или торговых центров. В этот день чествуют ветеранов отрасли, строителям вручают государственные награды.

По данным портала Work.ua, средняя зарплата строителя в Украине - 15 000 грн, в Киеве - 19 000 грн.

Скриншот с сайта Work.ua

Поздравления с Днем строителя

Желаю построить жизнь, которая тебе нравится!

Желаю строить свое счастье сразу "под ключ" и наполнить дом взаимной любовью.

Пусть легко возводятся мосты любви, прочными будут километры отношений и фундамент благополучия. Главное - чтобы кладка была ровной, а ветер перемен не сносил крышу!

Желаю чтобы жизнь была сладкой. Чем выше профессионализм - тем скорее работа покажется медом! С праздником!

С профессиональным Днем строителя, пусть инструмент будет всегда исправным, материала хватает впрок, а проекты принимаются с первого раза.

Пусть осуществляются самые яркие мечты и воплощаются самые смелые идеи!

Пусть семья будет самой крепкой, а фундаментом благополучия станут любовь, мир, уют и понимание!

Желаю побольше проектов успешных,

Работы денежной и гонораров неизбежных!

С праздником! Строители - это настоящие творцы, которым под силу создать скамейку, подставку для цветов, беседку, соорудить летний душ, качели или лестницу. Это вещи, которыми можно по праву гордиться. Спасибо за ваш труд и талант!

С Днем строителя самого улыбчивого и веселого представителя профессии.

С днем строителя вас поздравляю!

Строить на совесть и с любовью желаю,

Чтобы каждый дом мог несколько веков простоять,

И труд ваш могло не одно поколение детей вспоминать!

Пусть точным будет ваш чертеж и всегда хватает нужных материалов, клиенты будут порядочными и высоко оценят проделанную работу.

Желаю профессионального роста и признания!

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