Сегодня свой профессиональный праздник отмечают инженеры и строители. В День строителя хочется пожелать мастерам своего дела больших и денежных заказов, признания и радости за результат работы.
О празднике
В Украине День строителя отмечают уже 27 лет подряд - праздник выпадает на второе воскресенье августа.
Традиционно к празднику приурочено открытие новых объектов: например, мостов, школ, больниц, жилых домов или торговых центров. В этот день чествуют ветеранов отрасли, строителям вручают государственные награды.
По данным портала Work.ua, средняя зарплата строителя в Украине - 15 000 грн, в Киеве - 19 000 грн.
Скриншот с сайта Work.ua
Поздравления с Днем строителя
Желаю построить жизнь, которая тебе нравится!
Желаю строить свое счастье сразу "под ключ" и наполнить дом взаимной любовью.
Пусть легко возводятся мосты любви, прочными будут километры отношений и фундамент благополучия. Главное - чтобы кладка была ровной, а ветер перемен не сносил крышу!
Желаю чтобы жизнь была сладкой. Чем выше профессионализм - тем скорее работа покажется медом! С праздником!
С профессиональным Днем строителя, пусть инструмент будет всегда исправным, материала хватает впрок, а проекты принимаются с первого раза.
Пусть осуществляются самые яркие мечты и воплощаются самые смелые идеи!
Пусть семья будет самой крепкой, а фундаментом благополучия станут любовь, мир, уют и понимание!
Желаю побольше проектов успешных,
Работы денежной и гонораров неизбежных!
С праздником! Строители - это настоящие творцы, которым под силу создать скамейку, подставку для цветов, беседку, соорудить летний душ, качели или лестницу. Это вещи, которыми можно по праву гордиться. Спасибо за ваш труд и талант!
С Днем строителя самого улыбчивого и веселого представителя профессии.
С днем строителя вас поздравляю!
Строить на совесть и с любовью желаю,
Чтобы каждый дом мог несколько веков простоять,
И труд ваш могло не одно поколение детей вспоминать!
Пусть точным будет ваш чертеж и всегда хватает нужных материалов, клиенты будут порядочными и высоко оценят проделанную работу.
Желаю профессионального роста и признания!
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