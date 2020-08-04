Австралийские военные обнаружили троих моряков на небольшом необитаемом острове в Микронезии в Тихом океане благодаря надписи SOS на песке. В ближайшее время к острову причалит микронезийский патрульный корабль, который их заберет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Австралии.

Так, трое мужчин пропали после того, как 30 июля вышли в море. Они хотели пройти 43 километра между двумя атоллами. Однако в пути они сбились с курса, и в лодке закончилось топливо.

Как отмечается, надпись SOS на песке увидели австралийские и американские самолеты во время поисковой операции. Моряков нашли целыми и невредимыми через три дня в Тихом океане в 190 км от того места, откуда они отправились.

Заблудившиеся моряки целы и невредимы. Военный вертолет доставил им воду и продовольствие, а в ближайшее время к острову причалит микронезийский патрульный корабль, который их заберет.

Видео: Facebook/ Andersen Air Force Base, Guam

Ранее мы писали, как у берегов острова Намолук, в Тихом океане нашли живыми двух рыбаков, которые ушли на промысел почти полтора месяца назад и были унесены в открытый океан.