Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Россию в том, что она променяла братские отношения на партнерские.

Об этом глава страны заявил во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию во вторник, 4 августа, трансляция которого опубликована в YouTube.

"На этом геополитическом разломе сегодня находится Беларусь - единственное спокойное звено в Евразии, живущее своим умом. Россия боится нас потерять ведь, кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников... и Запад проявляет все больший интерес... Да и Китай. Наш ответ известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность. Россия всегда была и будет нашим ближайшим союзником. Кто-бы ни был у власти в Беларуси или России. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что Минск будет выстраивать отношения стратегического партнерства и с Западом, и с Китаем, и с США, а также соседними странами.

"Мы и дальше будем решать международные проблемы исключительно мирным путем. И если попросят, готовы протянуть руку помощи другим государствам. Мы ни к кому ни на какие проблемы не ввязывались, не навязывались и навязываться не собираемся", - добавил Лукашенко.

Напомним, недавно отношения между Россией и Беларусью стали более натянутыми после того, как под Минском была задержана группа россиян. Белорусские власти утверждают, что задержанные являются наемниками российской ЧВК "Вагнера", которые прибыли в страну для дестабилизации ситуации перед выборами, которые пройдут уже на этой неделе.

В свою очередь в России заявляют, что задержанные граждане должны были улетать в другую страну транзитом, а их пребывание никак не связано с самой Беларусью или белорусскими делами.