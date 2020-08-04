Тернополь, власти которого отказались выполнять требования "красной" зоны карантина, будет жить полноценной жизнью. Об этом "Стране" сообщил тернопольский градоначальник Сергей Надал.

По его словам, сессия горсовета приняла решение не закрывать рынки и предприятия Тернополя, чтобы окончательно не добить "стоящую на коленях" экономику города. А решение центральной власти внести Тернополь в "красную" зону карантина Надал он раскритиковал и назвал нелогичным.

"Мы придерживаемся всех карантинных ограничений, которые ранее были рекомендованы главным санитарным врачом. Мы не будем закрывать предприятия, рынки, потому что экономика города на коленях. Люди теряют работу, бизнес закрывается. Мы же понимаем, что инфекция никуда не денется, она, к сожалению, будет существовать еще не один месяц, нам нужно привыкать жить в новых реалиях. Нужно придерживаться норм безопасности, которые ранее были рекомендованы главным санитарным врачом, но при этом работать, получать зарплату, дети должны быть в садике, школе и транспорт должен везти людей на работу и обратно, вот чего хотят жители города", - заявил мэр Тернополя.

Также градоначальник добавил, что из-за прекращения автобусного сообщения с Тернополем жители районов не могут добраться на работу в областной центр.

"Есть еще один важный момент. Люди, которые работают на важных предприятиях - например, в больницах, - зачастую живут в селах, недалеко от Тернополя. Как теперь им попасть на работу? Даже во время жесткого карантина был транспорт, который доставлял людей на работу. А теперь, если город в "красной" зоне, то въезд запрещен", - сетует городской голова.

Сергей Надал акцентирует внимание на том, что из-за остановки движения поездов дальнего следования жители Тернополя не могут вернуться домой с отдыха. По словам градоначальника, коронавирусная статистика Тернополя лучше, чем во многих других городах.

"У нас в день, когда приняли решение о "красной" зоне, было два показателя "зеленой зоны" и два - "красной". Нас почему-то внесли в "красную". У нас количество тестирования на 31 июля фактически 78, при нормативе МОЗ - 24. То есть, в три раза больше. Количество установленных случаев заболевших - 11,1, норматив от МОЗ - 11.0. То есть, буквально на одну десятую больше, при том, что мы тестируем в три раза больше. Количество больных в больницах должно быть больше 75%, чтобы быть в "красной зоне", у нас 46,8%", - объясняет Надал.

Мэр Тернополя добавил, что следит за коронавирусной статистикой других регионов Украины.

"Мы же видим ситуацию во Львове, Ивано-Франковске, Ровно, в Киеве. У нас ситуация значительно лучше. Но в Киеве работают "велюровые" рестораны, а в Тернополе - блокада поездов и люди не могут с моря вернуться домой. Это может быть в нормальной цивилизованной стране? Какая логика в том, чтобы останавливать движение поездов дальнего следования, а почему близкого не запретили? У нас что, люди разного сорта? Или инфекция заходит только в поезда дальнего следования?" - недоумевает Надал.

Мэр Тернополя заявил, что понимает, насколько рискует вступить в конфликт с центральной властью, но действует в интересах жителей города.

"Центральная власть всегда действовала традиционно. Прекращали финансирование, открывали уголовные дела, начинали проверки. Я понимаю, что это все реально. У нас так всегда действовали, мало что изменилось, но есть реальные проблемы. Жители города просят меня их решить. Когда я вижу, что происходит какие-то действия нелогичные и незаконные, я должен их решить. Это моя работа. Я прошу сделать логично - и ничего лишнего. Из Офиса президента мне никто не звонил. Перед тем, как внедрять на территории Украины какие-то зоны и цвета, нужно было собрать всех мэров, узнать, услышать какие-то объяснения и аргументы, понять, что будет завтра", - объясняет Надал.

По его словам, если бы была нормальная коммуникация с мэрами, то такие ситуации не возникали бы в наше стране.



"Нельзя сказать, что не боимся конфликта, мы понимаем, но другого способа у нас нет, нас никто не слышит. Если бы перед этим кто-то советовался, этого всего бы не было. А так отсутствует коммуникация. Мы готовы работать с министром, разработать общий план действий. Чтобы вы понимали, с начала карантина, единственные, кто работал по ликвидации коронавируса - это местное самоуправление. От марта до сегодняшнего дня средства защиты, медицинское оборудование покупалось за деньги местных бюджетов или за деньги предпринимателей. Премии врачам и даже зарплата, которую они не доплачивают, - за счет местных бюджетов", - заявил мэр Тернополя.

Напомним, ранее мэр Тернополя записал видеообращение, где раскритиковал решения центральной власти запретить автобусное и железнодорожное сообщение с регионом из-за повышенного уровня коронавирусного риска в городе.

Также мы сообщали, что в Луцке горсовет отказался ужесточать карантин, несмотря на попадание города в "красную" зону.