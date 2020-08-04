В сети появилось видео задержания и убийства 46-летнего Джорджа Флойда с нагрудной камеры полицейского. Кадры дают новый ракурс на задержание и последние минуты жизни Флойда, который стал символом борьбы против полицейского насилия и за права темнокожих.

Собрали реконструкцию, как убили Джорджа Флойда.

Как убивали Джорджа Флойда. Полное видео

Флойда арестовали в Миннеаполисе 25 мая этого года. До этого у него уже были проблемы с законом. Он отсидел четыре года за вооруженное ограбление. В Миннеаполисе он был задержан за то, что использовал фальшивые деньги при покупке сигарет. Всего в задержании у мини-маркета участвовали четверо полицейских.

Ролик с нагрудной камеры начинается с того, что полицейский стучит в окно машины Флойда фонариком. Тот открывает дверцу и коп повторяет ему: "Покажи руки, я хочу видеть обе твои руки. Положи их на руль". Как выяснилось это был Томас Лейн. В какой-то момент он говорит: "Почему он все время изворачивается и не показывает нам руки, и ведет себя очень странно?”

Все это время полицейские держат направленный на темнокожего водителя пистолет. Приказывают положить руки на затылок.

Флойд повторяет: "Извини". Всхлипывает. Также он говорит: "Приятель, в меня стреляли при таких же обстоятельствах раньше, господин полицейский".

Коп берет его за руку и собирается вытащить из машины. "Я посмотрю на вас с глазу на глаз. Пожалуйста, не стреляй в меня, чувак. Я только что потерял маму, мужик" - говорит Флойд. На его лице ужас, он со слезами на глазах закрывает руками голову. Офицер направляет на него пистолет.

"Пожалуйста, не стреляй" - повторяет водитель. "Я не буду стрелять" - говорит полицейский, берет Флойда за плечо и вытаскивает из машины. Ему заламывают руки, надевают наручники.

Далее один офицер общается с прохожими, второй через улицу ведет Флойда к полицейской машине. Тот не хочет садиться. Повторяет: "Пожалуйста". Просит его отпустить.

Его обыскивают. Прижимают к дверце машины. "Садись" - приказывает один из офицеров и толкает темнокожего задержанного. Тот не хочет садиться в машину. "Мне страшно. Отпустите меня" - говорит он.

Его сажают на заднее сиденье автомобиля. Полицейский, на груди которого камера, обходит машину с другой стороны. Открывает дверцу, готовится пристегнуть задержанного ремнем безопасности. Слышны крики. С той стороны Флойд вышел из машины, говорит, что не сядет в авто,что у него клаустрофобия и ему страшно.

"Сядь на место!" - кричит ему полицейский, который рядом с ним. Второй начинает затаскивать его за руки в машину. Флойд кричит. Коп вытаскивает его из машины с другой стороны. Другой - валит на асфальт. Позже выяснилось, что это Дерек Шовин. Он прижал Флойда к асфальту, надавив коленом на его шею и спину.

"Ты собираешься убить меня, чувак",- кричит Флойд. Около 20 раз он повторил фразу "Я не могу дышать".

"Тогда перестань говорить, перестань кричать. Для разговора требуется чертовски много кислорода", - ответил ему Дерек Шовин. Он удерживал задержанного на асфальте почти 8 минут, даже когда тот перестал двигаться.

Осторожно видео содержит цены насилия.

На других видео видно, ка прохожие кричат: "Поднимите его! Проверьте пульс! Он не двигается". В это время Дерек Шовин удерживает Флойда, который не двигается, на асфальте, а его напарник Ту Тао контролирует, чтобы к задержанному никто не приближался. Прохожие кричат: "Убийство!" Все это время Шовин не убирает колено с шеи Флойда. К месту подъезжает "скорая", которую вызвали полицейские, и тело уносят.

Осторожно, видео содержит сцены насилия.

Причина смерти и суд над полицейскими

После смерти был сделано две экспертизы. Официальное вскрытие показало, что причиной смерти стало слабое сердце и наркотики.

По ее выводам. Флойд умер от сердечно-легочной недостаточности. Токсиколог обнаружил в его организме несколько психоактивных веществ. Медэксперт отметил, что интоксикация фентанилом и недавнее употребление метамфетамина в значительной степени способствовали летальному исходу, хотя не были его причиной.

Позже, по инициативе семьи Флойда, было проведено второе независимое вскрытие. Оно показало, что причина смерти механическая асфиксия, то есть удушение. Оно сопровождалось компрессией шеи, ограничивающей приток крови к мозгу, и компрессией спины, ограничивающей дыхание.

Четверо полицейских, участвовавших в задержании Джорджа Флойда, были уволены и арестованы. Это Дерек Шовин, Джей-Александер Кьюн, Томас Лейн и Ту Тао.

Шовина обвиняют в непредумышленном убийстве, его напарников в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

Суд над ними начнется в марте 2021 года. Правда, пока не известно, будут ли судить всех в рамках одного разбирательства или дела будут рассматриваться по отдельности. Предварительные слушания состоятся в сентябре.

После смерти Флойда в США, а затем и во многих странах Европы вспыхнули протесты против полицейского насилия и за права темнокожих. Иногда они сопровождались погромами магазинов.