Во вторник, 4 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко выступает с обращением к народу. Он заявил, что 2020 год показал, что наша планета постепенно, но уверенно катится в пропасть.

Трансляцию послания в YouTube ведет Общественное телевидение страны.

Так, по словам Лукашенко, 2020 год с самого его начала оказался наполненным чередой важнейших событий, которые влияют на ход истории.

"И сегодня они дают нам повод заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации. Сотни тысяч жизней на планете унесла пандемия, рухнули цены на нефть, вернулся глобальный экономический кризис. Мир накрыла волна протестов и вооруженных конфликтов. Затрещал по швам Европейский союз. И это только начало... Степень взаимозависимости между государствами неуклонно растет. Общемировые вызовы и угрозы затрагивают все государства в мире без исключения. В том числе и нас. Даже если природа их возникновения и причины зародились за тысячи км от наших границ. Мы находимся в самом центре Европы. Беларусь - полноценный участник всех основных международных процессов... " - сказал Лукашенко.

По словам президента Беларуси, сегодняшнюю ситуацию необходимо рассматривать в контексте международных отношений.

"Для нас очевидно, что мир становится все более нестабилен и непредсказуем. Насколько - никто сегодня предсказать не может. Принципиальные противоречия между государствами и блоками, накопленные за последние десятилетия, переходят в острую конфликтную стадию. За последнее время окончательно ни одна из важнейших международных проблем не была решена. Пандемия обнажила все системные проблемы. Эта тема фактически стала прикрытием для бесцеремонной реализации основными международными игроками своих внешнеполитических и торгово-экономических амбиций", - заявил Александр Лукашенко.

Он упомянул в этом контексте торговую войну между США и Китаем, также, по его словам, к мировому соперничеству за место лидера подключаются Россия и Евросоюз.

"Трясет всю планету. При том, что Япония, Корея, Бразилия, Индия, арабский мир и ряд других ведущих экономик своего слова еще не сказали", - добавил Лукашенко.

По его словам, весь мир погрузился в хаос торговых войн, национального протекционизма, политического и информационного противостояния. А интеграционные структуры проживают кризис, существуют лишь на бумаге. В этом контексте президент Беларуси упомянул Брексит и противоречия между старой и новой Европы.

"Происходит новый виток гонки вооружений: более трети государств в мире вовлечены в вооруженные конфликты прямо или косвенно. Задумываясь об этом понимаешь, что наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь простую спичку, и планета взорвется. И самое ужасное, что международно-правовые и многосторонние полит инструменты урегулирования, которыми мы так гордились во времена "холодной войны", становятся архаизмами", - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, "Страна" писала о том, что происходит в Беларуси за неделю до выборов и удержится ли Лукашенко.

Также сообщалось, что Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом на "ногах".