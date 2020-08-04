Дания, которая недавно запретила работы по газопроводу "Северному потоку-2" до конца сентября из-за нереста трески, разрешила компании Nord Stream 2 AG продолжить прокладку труб с 3 августа.

Об этом сообщает ТACC.

Отмечается, что возобновление строительства разрешено после 3 августа. "Апелляций против такого решения Датского энергетического агентства (ДЭА) так и не поступило", - говорится в сообщении.

В то же время сообщается, что перед началом работ компания Nord Stream должна представить новое расписание прокладки труб.

"Перед возобновлением работ по прокладке труб компания Nord Stream 2 AG должна представить обновленный график для проекта, включая предполагаемые сроки прокладки трубопроводов. График должен быть представлен ДЭА". ДЭА не должно утверждать график", - сказал глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен.

Напомним, 23 июля Сенат США поддержал проект оборонного бюджета, предусматривающий ужесточение санкций против "Северного потока-2". В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки "Северного потока-2".

В то же время в Кремле считают, что несмотря на новые санкции США, способ достроить "Северный поток-2" удастся найти.