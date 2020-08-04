Бывший испанский король Хуан Карлос I, который ранее заявил, что покидает Испанию после коррупционного скандала, уже прилетел в Доминиканскую Республику.

Об этом во вторник, 4 августа, сообщает "ABC".

По информации издания, бывший монарх еще в выходные отправился в Галисию, откуда добрался до Порту, а затем сел на самолет до Доминиканской Республики. Вероятнее всего, Хуан Карлос I принял одно из многочисленных приглашений его друзей.

При этом журналистам не известно, станет ли эта страна его конечным пунктом назначения. по

По данным португальского телеканала TVI, Хуан Карлос I находится в населенном пункте Эшторил, где он прожил часть своего детства. Газета El Confidencial не исключает, что экс-глава государства мог отправиться в Италию или во Францию. При этом официально о том, куда мог уехать Хуан Карлос I, не сообщается.

Как сообщает газета "Вангуардиа", король сначала на машине приехал из Испании в Португалию, а затем оттуда вылетел в Доминиканскую Республику, где он планирует провести несколько недель с семьей.

Напомним, вчера бывший король Испании Хуан Карлос I сообщил своему сыну, что покидает страну.

В начале июня стало известно, что прокурор Верховного суда Испании начал расследование в отношении бывшего короля страны Хуана Карлоса Первого. Оно связано со строительством высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии.