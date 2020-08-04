Сегодня президент Беларуси выступил с посланием к парламенту страны.

Это обращение переносили несколько раз. И вышло оно на кульминации предвыборной кампании - в стране 9 августа будут избирать президента.

От Лукашенко ждали ответов на многие вопросы: будет ли власть подавлять протесты оппозиции, какова в них роль России и что будет с отношениями Москвы и Минска после скандала с российскими военными, задержанными недавно в Беларуси.

Проанализировали, что сказал Александр Лукашенко.

Что говорил Бацька

Начал Лукашенко с мировых проблем. Коронавирус бушует, затрещал Европейский союз, цены на нефть падают, общемировые вызовы и угрозы затрагивают все государства.

Мир становится все более нестабилен и непредсказуем. Противоречия между государствами переходят в острую, конфликтную стадию. Пандемия стала прикрытием для бесцеремонной реализации основными игроками своих амбиций.

"Не брезгуют ничем. Вы это наблюдаете", - многозначительно сказал президент.

Упомянул в негативном контексте США и в позитивном - их антагониста Китай. Прошелся по торговым войнам и другим очагам напряженности. "Наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти".

Лукашенко часто упоминает торговые конфликты - как предпосылку к большим ссорам между государствами. Именно с Россией, напомним, у Беларуси такой конфликт идет уже более года. На этой ноте он перешел к пост-советскому пространству.

"Беларусь - единственное спокойное звено в центре Евразии - сегодня на разрыв. И Россия боится нас потерять как союзника, и Европа проявляет интерес, и Китай считает Беларусь своим другом".

"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником. Кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России. Это непреодолимый фактор! Это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно!", - адресовался к московским коллегам президент.

Заявил о том, что Беларусь не должна потерять 25 лет своего развития. "Нам будет что сказать своим детям. Отстаивая независимый путь развития, мы прошли через испытания изоляцией и санкциями. А в трудную годину стали донором безопасности для европейского дома".

Далее Лукашенко перешел на то, как его страна победила пандемию коронавируса, не поддавшись на коронавирусную истерию и не закрывая экономику. Еще раз хорошо отозвался о Китае, который помог Беларуси развернуть производство масок.

О Китае вообще Александр Григорьевич отзывается только хорошо.

Перечисляя меры, принятые против ковид, и упоминая, что не обошлось без проблем, Лукашенко дал совет согражданам: "Нужно доверять власти. Особенно, если вы ее избрали". Прозвучало более широко, чем кажется в контесте сказанного.

Коронавирус провоцирует глобальную рецессию, что бьет по Беларуси. "И это в условиях, когда от нефтяных разборок с Россией, бюджет не дополучил полтора миллиарда рублей. Цель одна - спасти страну, сохранить рабочие места, не потеряв доходы. Скажу прямо - не до жиру".

Президент посетовал, что его страна слишком зависима от РФ экономически - хотя сказал об этом обтекаемо.

"Высокая внешняя зависимость от одной-двух стран, ставит нас в уязвимое положение, если не больше... Мы сделали выводы, и уже реализуем стратегию, чтобы к 2025 году свести влияние этих факторов к минимуму". Лукашенко заявил, что готовит диверсификацию поставок энергоносителей и "агрессивное освоение" новых экспортных рынков.

Далее президент начал полемику с оппозиционерами, которые уповают на ослабление госконтроля экономики и внешние инвестиции. Он заявил, что у Запада сейчас огромное падение экономики, и денег от них не будет. "Куда пойдут американские, немецкие да и российские инвестиции? Они пойдут на восстановление своих стран!".

Лукашенко провозгласил курс на "экономический национализм". Привел лозунг Трампа "Америка превыше всего", призвал взять "хороший пример советских времен, а также опыт Китая" с их "железобетонным" планированием.

Президент говорит, что обеспечил полную продовольственную безопасность Беларуси, и это не говоря об экспорте готовых продуктов питания. "Вы думаете, это все с неба упало? Выборы закончатся, а кушать захочется и после 9 августа". Раскритиковал Украину с ее продажей земли. "Зачем нам повторять чужие ошибки?", - обратился он к своим критикам из оппозиционного лагеря, которые требуют от Лукашенко либеральных реформ.

Говоря об экономике, президент посути презентовал предвыборную программу, в которой половина была посвящена успехам, вторая - планам на будущее, весьма конкретным по всем параметрам. Вплоть до количества мостов, которые будут перестраивать и тому подобное.

Призывы оппозиции вернуться к старой конституции 1994 года Лукашенко назвал "подарком криминалу". "Никакого возвращения в лихие 90-е не будет". "Белорусский путь реформ - это терпеливое и вдумчивое совершенствование своего производства", а не приватизация предприятий и земли, заявил белорусский президент.

Пугать 90-ми стало одним из главных риторических приемов Лукашенко. В противовес им он приводит построенное в Беларуси социальное государство и развитые производства, которые "прихватизаторы", по его словам, хотят уничтожить.

Пример подобных реформ Лукашенко проиллюстрировал снова Украиной - уже третий раз за всю речь. "Население Украины сократилось на 20%... У нас в Беларуси население также сократилось - но всего на 8%, но это последствия демографического спада 90-х".

Много полемики с оппозицией - куда больше, чем с Россией. Много апелляции к молодежи и призывов к родителям повлиять на детей и не допустить инфантильного отношения к государству. Лукашенко даже призвал перестать воевать с властью в интернете.

"Вы не упрекайте Лукашенко и государство, что мы проиграли битву в интернете. Мы государство. Мы никогда не выиграем эту битву в интернете, потому что она желтая. Мы же не можем опуститься на уровень желтизны, простите, обзывать всех шлюхами и проститутками, тех, кто нам не нравится. Мы же не можем до этого уровня дойти!".

Сказал, что через год-два "мы устаканим эту ситуацию" - с коронавирусом и экономическим кризисом. А пока идут попытки раскачать ситуацию.

"Пока горячей войны нет, не стреляют. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже есть. Брошены миллиардные ресурсы".

Упомянул о задержании российских "боевиков" из ЧВК:

"Это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию - это всё враньё. Эти люди - они дали показания - были направлены специально в Беларусь. Команда была: ждать. Билеты, купленные на Стамбул, это легенда. Потому что на границе, выезжая - граница закрыта ими же - им надо было предъявить, что они летят в Стамбул. Я, может быть, плохой географ - я не понимаю, а чего в Африку лететь через Северный полюс? Запросто можно было с Новороссийска, с Крыма, в конце концов. Махнул - и там, в Стамбуле. Чего через Беларусь? Не слушайте этого вранья. Это враньеникому не надо".

Президент сказал, что задержанные россияне якобы уже дали показания.

"Мы по-человечески относится к этим ребятам. И они рассказали все. Я хочу, чтобы те, кто меня слышат, запомнили: прекратите врать. Вы уже опозорились. Мы родные люди: белорусы, украинцы, русские, поляки, евреи. Мы жили мирно. Не подбрасывайте сюда ядерного оружия, а то до Владивостока будет полыхать!", - предупредил он.

По его словам, сегодня еще одна группа была заброшена на юг страны. "Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг. Это мы должны, когда идет уборка, мы должны бегать их ловить по лесам. Мы же их всех отловим!".

В конце речи было много эмоций. Александр Григорьевич начал говорить без шпаргалки, адресуясь к залу и задавая риторические вопросы. Он призывал не поддаваться на призывы оппозиции и не менять все ради перемен, не разрушать то, что есть. Параллельно он пригрозил, что любые незаконные акции оппозиции будут пресечены - "реакция будет мгновенной, а отпор жестким".

Лукашенко заявил, что нынешний состав парламента изменит конституцию, в которой будут новые подходы по полномочию ветвей власти. Знакомый ход - в России недавно сделали то же самое.

Главное из послания Лукашенко

Краткие тезисы Лукашенко приводит телеграм-канал "Политика Страны".

- Россия - союзник, который сам хочет понизить уровень отношений и стать "партнером". При этом очень веско прозвучало утверждение, что союзниками Москва и Минск останутся навсегда.

"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов", - сказал Лукашенко.

- Одновременно были высказаны серьезные упреки в связи с россиянами, которых задержали под Минском в конце июля. Лукашенко говорит, что они дали показания и признались, что из забросили на территорию Беларуси с целью "ждать". Также заброшены и другие группы.

- Украина - антипример "реформ". Сдали землю, теряют население, получили военный конфликт. Нашу страну Лукашенко приводит как итог того, что будет, если местный майдан победит.

- Китай - друг и пример для Беларуси. По его модели Лукашенко хочет развивать экономику. Беларусь пойдет по пути "экономического национализма", а не сдачи ее мировым игрокам - хоть Западу, хоть России.

- Минск к 2025 году диверсифицирует поставки энергоносителей и освоит новые рынки, чтобы не зависеть от одной-двух стран (читай - России).

- Очень много полемики с местной оппозицией - куда больше, чем с Россией. Призывает сохранить то, чего достигла Беларусь, а не уничтожать это. В противном случае пугает возвращением "лихих 90-х".

- Дал понять, что не позволит силового сценария смены власти в Беларуси, а на незаконные акции "реакция будет мгновенной, а отпор будет жестким". Он сказал, что даже без него люди в погонах не позволят разграбить страну.

- Пообещал новую конституцию Беларуси уже при этом созыве парламента. В них могут быть и политические изменения - в части распределения власти между ее ветвями. То есть повторение хода, который сделали в Кремле.

Выводы из послания президента Беларуси

Лукашенко дал понять, что историю с россиянами, захваченными под Минском, так не оставит. И будет ее продолжать - и даже озвучил данные о заброске новой группы на юг страны.

Независимо от того, правда ли это - сам факт таких заявлений показателен.

Причем лидер Беларуси адресовал именно России претензии по поводу россиян. Но, правда, так и не объяснил, зачем ей нужно устраивать бойню во время выборов. Тем более, что сам же почти всю речь обвинял местный "майдан" в попытках навязать Беларуси негативный опыт Украины, ставшей на антироссийский курс.

Учитывая, что Лукашенко на президентских выборах оппонируют прозападные силы (главная конкурентка Тихановская требует разорвать союз с Россией), то непонятно, зачем российским ЧВК-шникам ее поддерживать.

То есть скорее всего тему "боевиков" решили использовать даже несмотря на ее нелогичность - как повод жестко подавить протесты, если они выйдут из-под контроля. Кстати, президент прямо заявил, что любая незаконная акция будет жестко пресекаться.

Это значит, что власти Беларуси к таким акциям готовятся и подводят под них почву - в том числе заявлениями о "боевиках" из России. Помимо прочего они рассчитаны и на Запад, чтоб тот не вводил санкции в случае жесткого подавления протестов.

При этом РФ для Лукашенко - по-прежнему сюзник №1. Это говорит о том, что никаких разрывов отношений с Россией не будет. По крайней мере до 2025 года - Лукашенко заявил, что до этого времени Беларусь найдет другие источники энергоносителей и другие экспортные рынки.

Правда, непонятно, какие. Опыт Украины показывает, что даже официально провозгласив антироссийский курс, страна зависит от поставок энергоносителей из РФ. А утраченные у северного соседа экспортные рынки до сих пор не восстановлены.

Тем более это будет актуально для Беларуси, которая куда больше зависит от российского рынка, чем Украина, которая может выживать хотя бы за счет торговли сырьем на западные рынки.

Судя по тому, что Китай в речи Лукашенко выглядит единственным положительным героем, президент Беларуси, видимо, собирается в нем найти опору для страны в будущем. Что может быть мессиджем как раз в адрес той же России.

При этом Бацька неизменно в своей речи декларировал многовекторность. А его экономические предложения, прозвучавшие в послании, были совершенно антизападными (государственная экономика, отсутствие рынка земли и так далее). То есть идти в Европу Беларусь не собирается.

Все это, вкупе с заявлениями о том, что Россия - союзник, вряд ли говорит о том, что Минск уходит от Москвы. Правда вопрос готова ли Россия сохранять прежние отношения с Минском после истории с ЧВК.