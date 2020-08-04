Во Львове из окна 8-го этажа выпал маленький ребенок. Фото: Public Domain Pictures

Во вторник, 4 августа, на улице Рубчака во Львове из окна выпала девочка в возрасте 1 года и 7 месяцев. Спасти ее не удалось. 

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции во Львовской области. 

По данным правоохранителей, ребенок выпал из окна 8-го этажа. Несмотря на старания медиков, спасти девочку не удалось, она умерла. 

"Мы выражаем соболезнования родным и близким. Как это случилось, установят следователи, а мы призываем родителей быть осторожными!" - сказано в сообщении. 

Правоохранители уточняют, что по статистике ежегодно из-за неосмотрительности взрослых ежегодно десятки детей выпадают из открытых или плохо закрытых окон.

Во Львове из окна выпал ребенок. Скриншот: Facebook полиции Львовской области

Правила безопасности для родителей. Инфографика: Facebook полиции Львовской области

Напомним, в конце июля в Одессе с 6-го этажа выпал годовалый ребенок.

Также мы писали, что только в июне под Киевом из окон выпали пятеро детей.

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