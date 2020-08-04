Во вторник, 4 августа, на улице Рубчака во Львове из окна выпала девочка в возрасте 1 года и 7 месяцев. Спасти ее не удалось.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции во Львовской области.

По данным правоохранителей, ребенок выпал из окна 8-го этажа. Несмотря на старания медиков, спасти девочку не удалось, она умерла.

"Мы выражаем соболезнования родным и близким. Как это случилось, установят следователи, а мы призываем родителей быть осторожными!" - сказано в сообщении.

Правоохранители уточняют, что по статистике ежегодно из-за неосмотрительности взрослых ежегодно десятки детей выпадают из открытых или плохо закрытых окон.

Напомним, в конце июля в Одессе с 6-го этажа выпал годовалый ребенок.

Также мы писали, что только в июне под Киевом из окон выпали пятеро детей.