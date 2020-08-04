В Кропивницком неизвестный доставил в больницу "скорой" помощи труп 39-летнего мужчины, которого ранее разыскивали правоохранительные органы за хулиганство с применением оружия.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает УНН, во вторник, 4 августа.

"Труп мужчины доставлен неизвестным в больницу "скорой" помощи. На теле покойного обнаружено проникающее ножевое ранение в области сердца. Личность убитого установлена. Им оказался мужчина 1981 года рождения, который с марта прошлого года находился в розыске за совершение хулиганских действий с применением оружия", - говорится в сообщении.

В настоящее время полиция начала расследование и задержала по подозрению в убийстве ранее судимого местного жителя 1985 года рождения.

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