На избирательных участках в Беларуси уже ждут первых избирателей в рамках досрочного голосования на выборах президента страны.

Об этом во вторник, 4 августа, сообщает агентство "БелТА".

Так, досрочное голосование пройдет с 4 по 8 августа. Участвовать в нем можно свободно - избирателям не нужно объяснять причины, по которым они не смогут прийти на участок в основной день голосования.

Напомним, выборы президента Беларуси пройдут 9 августа, в них примут участие пять кандидатов, включая действующего лидера страны Александра Лукашенко.

Несколько дней назад в Беларуси задержали группу россиян, которые, по утверждению следствия, готовили массовые беспорядки в стране накануне президентских выборов. Позже их по данной статье арестовал суд.

"Страна" подробно разбиралась, что происходит в Беларуси за неделю до выборов и удержится ли Лукашенко у власти.