Уже восьмой день подряд в Киеве за сутки фиксируют больше сотни случаев коронавируса
По состоянию на утро вторника, 4 августа, число случаев коронавируса увеличилось до 8 662, из них 108 было выявлено в течение минувших суток. В числе новых пациентов - четверо медработников.
Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По данным градоначальника, трое заболевших в течение прошлых суток скончались. Всего коронавирус унес жизни уже 138 киевлян. Вчера выздоровели 50 пациентов с Covid-19. Всего коронавирус преодолели 3 044 жителя Киева.
Среди заболевших в течение прошлых суток:
- 53 женщины в возрасте от 19 до 92 лет,
- 46 мужчин в возрасте 19 до 80 лет,
- 6 девочек от 9 до 13 лет,
- 3 мальчика от 1 до 15 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 21. В Днепровском - 18. В Печерском и Святошинском районе - по 13 случаев.
Отметим, что число новых случаев коронавируса в столице превышает сотню уже восьмой день подряд.
Напомним, что, по данным Минздрава, коронавирусом в Украине за минувшие сутки заразился еще 1 061 человек.
Также мы писали, что Минздрав показал статистику коронавируса в Украине по регионам на 4 августа. По числу новых пациентов с Covid-19 лидируют Львовская, Харьковская и Ивано-Франковская области.