По состоянию на утро вторника, 4 августа, число случаев коронавируса увеличилось до 8 662, из них 108 было выявлено в течение минувших суток. В числе новых пациентов - четверо медработников.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По данным градоначальника, трое заболевших в течение прошлых суток скончались. Всего коронавирус унес жизни уже 138 киевлян. Вчера выздоровели 50 пациентов с Covid-19. Всего коронавирус преодолели 3 044 жителя Киева.

Среди заболевших в течение прошлых суток:

53 женщины в возрасте от 19 до 92 лет,

46 мужчин в возрасте 19 до 80 лет,

6 девочек от 9 до 13 лет,

3 мальчика от 1 до 15 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 21. В Днепровском - 18. В Печерском и Святошинском районе - по 13 случаев.

Отметим, что число новых случаев коронавируса в столице превышает сотню уже восьмой день подряд.

Напомним, что, по данным Минздрава, коронавирусом в Украине за минувшие сутки заразился еще 1 061 человек.

Также мы писали, что Минздрав показал статистику коронавируса в Украине по регионам на 4 августа. По числу новых пациентов с Covid-19 лидируют Львовская, Харьковская и Ивано-Франковская области.