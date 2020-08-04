Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила ужесточить карантин на территории области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Также члены комиссии решили обратиться в Кабмин, Минздрав и Центр общественного здоровья с предложением пересмотреть показатели, по которым Луцк отнесли к "красной зоне".

Об этом сообщает пресс-служба Волынской областной государственной администрации (ОГА).

"Во исполнение постановления Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 года №641, которым каждый регион страны разделен на разные уровни эпидемической опасности, в области приняты противоэпидемические мероприятия в соответствии с определенными правительством зонами (зеленой, желтой, оранжевой и красной)", - говорится в сообщении.

Глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко обратился ко всем "без политики и с пониманием" отнестись к сложившейся ситуации. Также в пресс-службе ОГА напомнили, что город Луцк по уровню распространения эпидемической опасности Covid-19 попал в "красную" зону, Луцкий и Любашевский - в "оранжевую", город Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Гороховский, Маневицкий и Терейской районы - в "желтую".

"Красная" зона означает строгий карантин. Поэтому главный государственный врач области Наталия Янко рассказала, почему административный центр области попал в "красный" уровень эпидемической опасности.

"Поскольку в области в день проведения государственной ТЭБ и ЧС было превышение двух из четырех целевых показателей, учитывался вклад каждой отдельной административной единицы. На территории города Луцк показатель динамики роста случаев инфицирования составил 68%, что соответствует красному уровню опасности. Он должен не превышать 50%", - сказала Янко.

Главный санврач области добавила, что показатели рассчитываются автоматически в программе, которая и определяет к какому уровню отнести ту или иную территорию. Решение Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС просматривает каждые семь дней.

"Всего на Волыни анализ текущей эпидемической ситуации свидетельствует, что на сегодня несоответствие есть по 1 из 4 определенных критериев, которые учитываются при определении уровня эпидемической опасности. Это касается коэффициента выявления случаев инфицирования, который превышает рекомендованные 11%. Однако, данный показатель приобрел тенденцию к снижению и на сегодня составляет 17,5% против 21% (по состоянию на 26 июля). Показатель динамики роста случаев инфицирования начал снижаться и на сегодня составляет минус 18% (при рекомендуемом не более + 10%). Снижение происходит с конца июля, когда он составлял +48%", - говорится в сообщении.

Следовательно, члены комиссии приняли соответствующие противоэпидемические мероприятия в соответствии с зонами эпидемической опасности, как установлено в постановлении Кабмина.

"Вместе с этим, решили обратиться в Кабмин, Минздрав, Центр общественного здоровья с предложением пересмотра методики определения уровня эпидемической опасности распространения заболеваемости Covid-19, в частности о нецелесообразности применения показателя "вклад единицы в превышение региона", который искажает объективность полученных результатов", - говорится в сообщении.

Как пояснила председатель областного совета Ирина Вахович, именно коэффициент локализации выявления случаев и повлиял на результаты по Луцку. Она убеждена, что это погрешность методики определения и ее необходимо пересмотреть. Согласился с этим и глава ОГА, который добавил, что в соседних областях ситуация значительно хуже.

"Показатели считаются за последнюю неделю. Поэтому, думаю, что до конца недели ситуация в области значительно улучшится и у нас не будет красного уровня эпидемической опасности в Луцке. Сегодня мы должны выполнить постановление Кабмина и решения Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, которое нам показали", - подытожил Погуляйко.

Напомним, ранее местная власть в Луцке отказалась ужесточать ограничения, несмотря на решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

После чего и власти Тернополя отказались усиливать карантин в городе по требованию Минздрава. В горсовете считают, что город отнесли к "красной зоне" коронавирусного карантина безосновательно.