В Варшаве полиция задержала гражданина Украины, который 31 июля в окровавленной одежде ходил по пляжу с ножом и пугал отдыхающих.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Варшавы.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Национального стадиона на пляже Понятувка. Очевидцы сообщили правоохранителям, что мужчина в окровавленной одежде разгуливает по пляжу, размахивая ножом.

"Офицеры нашли этого человека, когда он общался с людьми, отдыхающими на пляже. После того, как у него забрали нож, забрали с пляжа и поместили в транспортный отсек полицейской машины, вызвали скорую помощь", - сообщили в полиции.

Задержанного мужчину проверили на содержание алкоголя в крови. Оказалось, что в его организме было 1,9 промилле (0,85 мг/л) алкоголя. 35-летний гражданин Украины был доставлен в изолятор.

Напомним, девушка-украинка подарила латвийцу форму пограничника, чтобы тот пересек польскую границу с наркотиками.

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