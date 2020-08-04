В Минздраве готовятся ко второй волне распространения коронавирусной болезни в Украине, которая наиболее вероятна с октября текущего года. В связи с этим министр здравоохранения Максим Степанов подготовил поручение областным государственным администрациям, чтобы заранее подготовиться к новой волне эпидемии.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 4 августа сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, видео обнародовано в Facebook.

"Мы видим, что тенденции распространения коронавирусной болезни в мире не позитивны, и сегодня в Европе начинается вторая волна. Начинается рост случаев коронавирусной болезни в Германии, Швейцарии, значительно возрастает количество случаев в Испании", - сказал он.

Ляшко добавил, что именно поэтому Украина должна быть готова к росту новых случаев Covid-19, а также рассказал, когда именно ожидать второй волны эпидемии коронавируса.

"Мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября по апрель", - сказал Ляшко.

По его словам, в связи с этим министр здравоохранения Максим Степанов подготовил поручение областным государственным администрациям, чтобы "подготовить коечный фонд к возможному увеличению гриппа и коронавирусной болезни, сочетанию этих инфекций".

"Мы должны подвести кислород к кроватям в отведенном постельном фонде, мы должны обеспечить вирусными препаратами, средствами индивидуальной защиты. Мы должны подготовиться, пока у нас есть время. Сейчас система здравоохранения с больницами первой волны и второй волны справляется с нагрузкой, но мы прогнозируем увеличение количества случаев Covid-19, поэтому призываем соблюдать противоэпидемические меры, вакцинироваться от инфекционных болезней и выполнять все ограничения, касающиеся той или иной зоны на территории нашего государства", - подытожил главный санитарный врач Украины.

Ляшко о второй волне коронавируса с 36:50

Напомним, двумя днями ранее, в мире зафиксировали рекордный прирост инфицирования коронавирусом. В течение последних суток выявлено более 200 000 новых заболевших, что является новым антирекордным показателем.

Также мы сообщали, что, по данным ВОЗ, что эта новая волна может не наступить. Пока в организации фиксируют второй пик первой волны.