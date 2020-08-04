Народный депутат от партии "Слугиа народа" Андрей Стрихарский, который устроил драку в ресторане из-за подозрений жены в адюльтере, принес извинения пострадавшему.

Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Разобравшись с ситуацией по поводу конфликта, который случился накануне, я хочу принести извинения Шахету Юрию и его семье за то, что не владея достоверной информацией обвинил его в связи с моей женой Алисой Стрихарской. Как выяснилось, отношений у них нет. Также хочу извиниться за неправомерные действия знакомого относительно Шахета Юрия. К драке и другим обстоятельствам не имею отношения", - заявил нардеп.

Напомним, в конце июля в СМИ опубликовали видео, в котором Стрихарский устроил драку в ресторане. На видео депутат сначала силой отвел в сторону женщину, а затем его охранник несколько раз ударил мужчину. Позже сам Стрихарский рассказал "Стране", что это была его жена, которую он застал в ресторане с другим мужчиной.

Ранее мы рассказывали о том, как около села Заричаны в Житомирской области произошла драка с участием депутата партии "Слуга народа" Юрия Заславского. Перепалка вспыхнула из-за того, что он случайно зацепил другого человека в очереди бутылкой.

Также мы писали, что в прошлом году депутат "СН" Андрей Богданец после драки с экс-нардепом от "Свободы" Эдуардом Леоновым, попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга.