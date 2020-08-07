Предлагаем гороскоп на пятницу, 7 августа, для всех знаков Зодиака. Это 18-й лунный день в знаке зодиака Рыбы, который считается сопряженным с возникновением неожиданных проблем, для решения которых потребуется проявить максимальную благоразумность и сдержанность.

Также читателям может быть интересен гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов, имеющих собственный бизнес, могут ухудшиться внешние обстоятельства. Будьте готовы к нарушению партнерских обязательств. Но, несмотря на некоторые трудности, вы сможете заключить сделки, которые принесут в скором времени прибыль.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня - прекрасный день, чтобы четко представить свои желания. Вам могут сниться вещие сны. Вы получите шанс найти и объединить единомышленников, если лидерские качества проявятся ярко. Звезды предостерегают вас от конфликтов с окружающими и вредных соблазнов.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Постарайтесь держаться подальше от интриг, не раскрывайте другим секреты друзей, чтобы не ввязываться в неприятности. Вам как никогда нужна разборчивость в контактах, оптимизм и творческий подход к любому делу.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков могут возникнуть сложности с партнером по браку из-за ваших подозрений о том, что от вас скрывают нечто важное. Вечером поток взаимный претензий может усилиться. Вашу самооценку неожиданно сможет поднять незнакомец, а переключить фокус восприятия поможет задание от начальства.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня Львам необходимо проявить осмотрительность с подписанием бумаг, обещаниями и взятыми на себя обязательствами. В остальном можно нарушать стандарты и установленные правила игры. Чем больше вы решаете чужие дела, тем скорее разберетесь в собственных проблемах.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев возможны мелкие недоразумения с любимым человеком и друзьями. Нормальному развитию отношений может мешать ревность и недопонимание. К вечеру вам удастся разрешить все споры и обиды. Учитывайте, что залогом вашего успеха является окружение.

Весы (24.09 - 23.10)

В первой половине дня Весы смогут привлечь кого угодно на свою сторону. Ваш энтузиазм станет для окружающих заразительным, а рассказ о победах не покажется хвастовством. Если вечером выпадет возможность потанцевать - не отказывайтесь.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня Скорпионов может сбить с толку даже самая незначительная мелочь. Не торопитесь соглашаться на условия оппонентов, будьте осторожны при заключении финансовых сделок. Во второй половине дня придется много времени тратить на неинтересные разговоры и решение пустяковых проблем.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы, на чью судьбу выпало немало неудач, смогут вернуть веру в собственные силы. Однако сегодняшний день больше подойдет для отдыха, чем сложных дел. Звезды советуют вам воздержаться от азартных игр.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам будет нелегко расставить приоритеты, поскольку некоторые неудачи изрядно подпортили вам нервы. Несмотря на весьма сомнительные успехи в личной жизни, скоро задуманное воплотиться в жизнь. Звезды помогут вам избежать неразберихи. Вечером вам поможет расслабиться просмотр мультиков

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев появится прекрасная возможность порадовать близкого человека - сделать ему сюрприз или рассказать ему хорошие новости. Первая половина дня может несколько затормозить позитивные тенденции. Не обращайте на это внимание. Усилить вашу энергию поможет физическая активность.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Первая половина дня подходит для разбора ошибочной стратегии ведения дел и дальнейшего планирования. После обеда появится возможность изменить к лучшему свое финансовое положение. На пути к успеху вы встретитесь с приятными неожиданностями, которые помогут мобилизировать и прояснить ваши чувства.