Захватчику отделения банка в киевском бизнес-центре "Леонардо" Сухробу Каримову сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей с целью нарушения общественной безопасности и привлечения внимания общественности к определенным его взглядам (ч. 1 ст. 258 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Ходатайство о взятии мужчины под стражу направлено на рассмотрение в Печерский районный суд столицы. Сейчас следствие устанавливает мотивы совершения преступления.

Напомним, 3 августа в киевском бизнес-центре "Леонардо" мужчина захватил отделение банка. Он зашел в помещение и сказал, что у него в рюкзаке находится бомба. При этом в банке осталась только начальница отделения, остальным сотрудникам удалось выйти.

Позже выяснилось, что злоумышленник является гражданином Узбекистана, его зовут Сухроб Каримов. Спустя несколько часов террориста захватили.

"Страна" подробно разбиралась, почему психически ненормальный террорист захватил банк в Киеве.