Во Львове в понедельник вечером, 3 августа, прозвучал сильный взрыв на химзаводе, что расположен на улице Раховской, 16. Взрывной волной выбило окна в здании. На предприятии взорвался компрессор из-за изношенности металла. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом идет речь в сюжете телеканала 1+1, видео обнародовано в Youtube.

Так, возгорания на предприятии не было, только сильное задымление. Однако жители ближайших домов, которые находятся на расстоянии сотни метров от завода, очень испугались. По их словам, сразу после взрыва на завод не пускали ни полицию, ни спасателей, говоря, что это частная территория. Лишь впоследствии экстренные службы смогли попасть внутрь и осмотреть место взрыва.

Уже после специалисты отметили, что никакой опасности для людей нет, поскольку на заводе не производили ничего, что бы несло угрозу. Там заправляли кислородные баллоны, которые используют в больницах.

Представители АО "Львовский химический завод" сообщили, что на предприятии взорвался компрессор в цехе воздуходеления, предварительно, из-за изношенности металла. И руководство завода, и спасатели уверяют, что угрозы для людей нет, ведь с опасными химикатами там якобы не работали.

"По внешним признакам не было обнаружено горение. Одна из стенок компрессора не выдержала давления и произошел взрыв. Сотрудниками ГСЧС были проведены замеры опасных химических веществ. Опасных веществ не обнаружено. Для людей никакого вреда не будет", - рассказал заместитель начальника Сиховской государственно-пожарно-спасательной части Роман Типа.

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