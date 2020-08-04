Прохождения двухнедельной самоизоляции или обсервации по приезду в Украину из стран "красного" коронавирусного списка можно избежать, сдав ПЦР-тест на коронавирус.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 4 августа сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"Граждане страны из "красной" зоны могут самостоятельно прекратить режим обсервации или самоизоляции, сдав ПЦР-тест в Украине. Также было введено постановление правительства, что если человек сдал за границей ПЦР-тест за 48 часов до прибытия в Украину и он является отрицательным, то он может не проходить режим самоизоляции или обсервации", - сказал Степанов.

По мнению министра, эти правила максимально смягчают правила пересечения границы.

Напомним, "Страна" публиковала список государств, где сейчас могут отдохнуть украинцы и правила перелетов в них.

Также мы писали, что по возвращении туристов в Украину у них требуют адрес проживания.