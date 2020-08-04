После избиения и попытки изнасилования журналистки Анастасии Луговой в поезде, следовавшем из Мариуполя в Киев, "Укрзализныця" провела служебное расследование. В компании сообщили, что сотрудники, из-за халатности которых нападавший без билета оказался в вагоне, будут уволены.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"В ходе оперативного служебного расследования инцидента было установлено, что на станции Пятихатки-Стыковые, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, человек самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место", - сказано в заявлении.

В "Укрзализныце" сообщили, что около 03:30 ночи к проводнику вагона №4 обратилась пассажирка с признаками избиения и попросила о помощи.

"К сожалению, проводники не предоставили надлежащей помощи, предусмотренной в таких случаях", - признали в компании..

Злоумышленника задержали правоохранители, а поездная бригада предоставила все необходимые показания.

Таким образом, будут уволены проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо. Они проявили недостаточный профессиональный уровень и допустили ряд нарушений.

Кроме того, проведен дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем и установлен жесткий контроль за соблюдением их должностных обязанностей.

Напомним, 31 июля в поезде "Мариуполь-Киев" трижды судимый уроженец Запорожья Виталий Рудзько избил и пытался изнасиловать телеведущую канала "Интер" Анастасию Луговую, которая ехала в столицу со своим сыном. После этого мужчину арестовали без права внесения залога.

"Страна" подробно рассказывала об этой истории и писала о том, что проводники хотели дать журналистке денег за молчание.