В сети появилось новое видео, на котором запечатлен арест Джорджа Флойда, чья смерть вызвала массовые протесты и погромы в США.

Соответствующий ролик опубликовал Youtube-канал газеты Daily mail.

На нем кадры из полицейской камеры, на которых запечатлен момент ареста темнокожего Джорджа Флойда. Видео начинается с того, что полицейский стучит в окно машины Флойда фонариком, и как только мужчина открывает дверь, он достает пистолет и направляет его к голове Флойда. 46-летний темнокожий мужчина просит его не стрелять, говоря: "Я посмотрю на вас с глазу на глаз. Пожалуйста, не стреляй в меня, чувак. Я только что потерял маму, мужик". На его лице ужас, он со слезами на глазах закрывает руками голову, когда офицер направляет пистолет к вискам.

После чего правоохранители заставили его выйти из машины. Они толкают его уже в полицейское авто и Флойд кричит, что не может дышать, когда его держат под дулом пистолета.

Напомним, Джордж Флойд был убит в Штате Минееаполис, как оказалось, коллегами и работали они охранниками-вышибалами в одном из ночных клубов.

Его смерть вызвала массовые протесты по всему миру. После чего мирные акции, вызванный убийством Флойда переросли в жесткий "черный майдан".