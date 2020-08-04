В Украине, где зафиксировано уже 74 219 случаев коронавируса, за сутки Covid-19 выявили у 1 061 человека. При этом лидерами по приросту заболевших стали Львовская, Харьковская и Ивано-Франковская область.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавриус инфо".

Отмечается, что всего в стране выздоровели уже 40 613 пациентов с коронавирусом (+737 за сутки). 1 764 случаев Covid-19 оказались летальными (+26).

Статистика распространения коронавируса по регионам на 4 августа:

Винницкая область - 2 848 случаев (+33),

Волынская область - 4 008 (+59),

Днепропетровская область - 1 459 (+21),

Донецкая область - 903 (+5),

Житомирская область - 1 967 (+19),

Закарпатская область - 5 384 (+66),

Запорожская область - 851 (+5),

Ивано-Франковская область - 5 041 (+127),

Кировоградская область - 711 (0),

Киев - 8 662 (+108),

Киевская область - 3 877 (+32),

Львовская область - 10 067 (+146),

Луганская область - 130 (+2),

Николаевская область - 648 (+6),

Одесская область - 3 545 (+63),

Полтавская область - 466 (+7),

Ровенская область - 6 355 (+85),

Сумская область - 560 (+19),

Тернопольская область - 3 121 (+8),

Харьковская область - 4 093 (+143),

Херсонская область - 230 (0),

Хмельницкая область - 1 200 (+11),

Черновицкая область - 6 229 (+86),

Черкасская область - 955 (+1),

Черниговская область - 909 (+9).

Напомним, по данным ВОЗ, коронавирусом переболели меньше 10 процентов населения Земли.

Также мы писали, что в июле число заболевших коронавирусом в мире сравнялось с количеством за предыдущие полгода.