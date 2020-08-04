Минздрав показал статистику коронавируса в Украине по регионам на 4 августа
В Украине, где зафиксировано уже 74 219 случаев коронавируса, за сутки Covid-19 выявили у 1 061 человека. При этом лидерами по приросту заболевших стали Львовская, Харьковская и Ивано-Франковская область.
Об этом свидетельствует информация, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавриус инфо".
Отмечается, что всего в стране выздоровели уже 40 613 пациентов с коронавирусом (+737 за сутки). 1 764 случаев Covid-19 оказались летальными (+26).
Статистика распространения коронавируса по регионам на 4 августа:
Винницкая область - 2 848 случаев (+33),
Волынская область - 4 008 (+59),
Днепропетровская область - 1 459 (+21),
Донецкая область - 903 (+5),
Житомирская область - 1 967 (+19),
Закарпатская область - 5 384 (+66),
Запорожская область - 851 (+5),
Ивано-Франковская область - 5 041 (+127),
Кировоградская область - 711 (0),
Киев - 8 662 (+108),
Киевская область - 3 877 (+32),
Львовская область - 10 067 (+146),
Луганская область - 130 (+2),
Николаевская область - 648 (+6),
Одесская область - 3 545 (+63),
Полтавская область - 466 (+7),
Ровенская область - 6 355 (+85),
Сумская область - 560 (+19),
Тернопольская область - 3 121 (+8),
Харьковская область - 4 093 (+143),
Херсонская область - 230 (0),
Хмельницкая область - 1 200 (+11),
Черновицкая область - 6 229 (+86),
Черкасская область - 955 (+1),
Черниговская область - 909 (+9).
Напомним, по данным ВОЗ, коронавирусом переболели меньше 10 процентов населения Земли.
Также мы писали, что в июле число заболевших коронавирусом в мире сравнялось с количеством за предыдущие полгода.