Предлагаем гороскоп на четверг, 6 августа, для всех знаков Зодиака. Это 17-й лунный день в знаке зодиака Рыбы, когда ощущаешь радость от жизни и обретения внутренней свободы. День считается идеальным для заключения брака, отношений.

Также читайте гороскоп на неделю с 3 по 9 августа для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овны ощутят высокий уровень своего жизненного потенциала и смогут многого добиться. Некоторые ситуации будут подталкивать вас к щедрости и финансовым авантюрам. Перед покупками желательно взвесить свои возможности.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы смогут преодолеть сегодня все преграды на пути к успеху. Пусть не всегда получается сохранять спокойствие, справиться с проблемами помогут близкие люди. К вечеру можете почувствовать спад настроения, но углубляться в раздумья звезды не советуют.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня Близнецам принесет пользу общий анализ своего материального положения. В делах не помешает сдержанность. Возможно, вам захочется примириться с человеком, с которым вы прежде разорвали контакт. Вечером предстоит побороть желание заедать неприятности.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам в эти лунные сути необходимо попытаться улучшить свою личную жизнь. Верный путь избежать конфликтов с любимым - проявить выдержку и мудрость. Звезды рекомендуют сегодня начать проект и согласиться на дополнительный источник заработка.

Лев (23.07 - 23.08)

Неожиданные новости заставят Львов изменить некоторые свои планы. Сегодня будет сложно не поддаваться на провокации и избегать ссор. Не идите на поводу у эмоций, действуйте рационально и логично. Звезды советуют вам сократить рабочий день по возможности.

Дева (24.08 - 23.09)

Звезды предостерегают Дев от грубости со стороны незнакомых людей. Постарайтесь сегодня контролировать свое настроение и не делать того, что может навредить вашему организму. Ошибки легко могут обернуться финансовыми потерями.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам не стоит планировать долгих поездок и переговоров на вторую половину дня из-за небольшого ухудшения самочувствия. Ваш рационализм и деловая хватка могут стать препятствиями на пути к успеху. Выдохните и посвятите вечер вечным ценностям.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня чувства Скорпиона будут накалены до предела. Вам с трудом будут даваться дела, требующие внимания и сосредоточенности. Главным жизненным компасом станет самообладание. Звезды также советуют пресекать любые проявления чувства неполноценности.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня сниженный жизненный тонус может повлечь развитие хронических болезней у Стрельцов. Звезды помогут вам наладить гармонию и предоставят несколько удачных возможностей для самореализации. Вам не следует идти на уступки, которые ущемляют ваши интересы.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам важно принять участие в интересной дискуссии, посвятить день общению с интересными людьми. Ваше мнение окажется значимым и ключевым во многих вопросах. Звезды советуют контролировать свои чувства и поведение.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня у Водолеев может начаться плодотворное сотрудничество, есть возможность наладить отношения с родными. Звезды советуют вам забыть о своих лидерских качествах и действовать тактично, выслушав мнение всех сторон.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня Рыбы могут часто срываться на окружающих, не думая о совершенных ошибках или упущенных моментах. Найти к вам подход смогут только близкие люди. Попробуйте разобраться в ситуации. Возможно, в своей жизни вы сможете использовать полезную подсказку друга.