В США проводится расследование возможного страхового и банковского мошенничества президента Дональда Трампа. Окружной прокурор Нью-Йорка подал запрос на получение его персональных и налоговых данных.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, в августе окружной прокурор Манхэттена Сайрус Р. Ванс-младший подал ходатайство о персональных и корпоративных налоговых данных президента. Этот запрос является частью расследования, которое, как считалось ранее, касается возможных взяток за молчание двум женщинам, которые утверждали, что имели секс с Трампом. Адвокаты президента попросили суд аннулировать ходатайство.

Впрочем, на сегодня детали ходатайства остаются неизвестными. Однако сообщается, что запрос появился после "безоговорочной" информации в СМИ о "широком и длительном преступном поведении в Trump Organization".

Прокуроры цитировали новостные сообщения, в которых говорилось, что Трамп якобы завышал ценность своих проектов перед потенциальными бизнес-партнерами и банками.

Они также упоминали показания бывшего личного адвоката Трампа Майкла Коэна, который утверждал, что президент завышает ценность своих деловых интересов, чтобы произвести впечатление на людей или кредиторов, но потом снижал стоимость активов, пытаясь уменьшить налоги.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп опубликовал декларацию о доходах.

Также мы писали о том, что, по результатам социсследований, Байден с вероятностью 99% обойдет Трампа на выборах.