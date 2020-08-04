В Соединенных Штатах Америки, в реку Теннесси упал вертолет Eurocopter. На борту было четверо человек, один из них погиб.

Об этом сообщает WVLT, во вторник, 4 августа.

Так, авария произошла вечером в понедельник, 3 августа в районе Секвойя Хиллс на Лэйквью Драйв. По данным Федерального авиационного управления (ФАУ) на борту самолета находилось четыре человека. Трое пассажиров избежали смерти и были подобраны лодкой. На поиски четвертого отправили спасательную службу, но его нашли уже мертвым.

Людей после аварии осмотрели врачи, однако все чувствовали себя нормально и отказались от госпитализации. Национальный совет по транспортной безопасности определит вероятную причину аварии.

Ранее мы писали, что во Львовской области упал вертолет Ми-2. На борту находились два члена экипажа. В результате инцидента никто из двух пилотов не пострадал.

Также мы сообщали, что в США на дом упал вертолет. Инцидент произошел в округе Ориндж.